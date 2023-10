Omladinci pobijedili Vels i izborili elitnu rundu

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore plasirala se u elitnu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Izabranici selektora Gorana Perišića savladali su danas u Podgorici, u trećem kolu turnira preliminarne runde kvalifikacija, selekciju Velsa 3:0 i zahvaljujući remiju Engleske izborili nastavak takmičenja.

Crnogorski fudbaleri turnir su završili kao drugoplasirani u grupi sa po jednom pobjedom, remijem i porazom.

Do pobjede i plasmana u elitnu rundu došli su zahvaljujući golovima Stefana Golubovića u 2, Bodina Tomaševića u 30. i Balše Mrvaljevića u 40. minutu.

Kao prvoplasirana nastavak kvalifikacija izborila je Austrija.

Crna Gora je na startu igrala sa Engleskom 0:0, dok je u drugom kolu izgubila od Austrije 1:0.

