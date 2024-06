Omladinci pobijedili Hrvatsku

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore pobijedila je danas u Nedelišću selekciju Hrvatske 4:2, u drugom kolu prijateljskog turnira.

To je prvi trijumf crnogorskih omladinaca na turniru, nakon startnog poraza od Turske 4:3.

Izabranici selektora Gorana Perišića poveli su u 5. minutu pogotkom Marka Tadića.

Poravnao je u 21. minutu Marko Petrović.

Crna Gora je pojačala ritam i u narednih pola sata postigla tri gola – pogađali su Filip i Marko Perović i još jednom Tadić.

Konačan rezultat postavio je Niko Farkaš u 82. minutu.

U posljednjem meču na turniru naša selekcija 10. juna igra sa Norveškom.

