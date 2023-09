Omladinci na memorijalnom turniru Stevan Ćele Vilotić

Podgorica, (MINA) – Omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore učestvovaće na memorijalnom turniru Stevan Ćele Vilotić, koji će biti odigran od 7. do 12. septembra.

Selektor Goran Perišić za nastup na tom turniru

računa na 22 igrača.

Pozvani su golmani – Benjamin Krijestarac (AIK, Švedska) i Ognjen Milović (Kom);

odbrana – Luka Lečić, Luka Bubanja (Crvena zvezda, Srbija), Bodin Tomašević, Lazar Maraš (Budućnost), Aleksa Vujović (Petrovac), Janko Vukićević (Sutjeska), Romario Camaj (Dečić), Milan Roganović (Partizan, Srbija) i Miloš Vračar (Podgorica);

vezni red – Dragan Miranović (Crvena zvezda, Srbija), Andrija Bulatović (Rudar), Strahinja Tešović, Nikola Medojević (Rijeka, Hrvatska), Marko Vračar, Balša Mrvaljević (Podgorica), Stefan Radojević (Berane), Andrej Camaj i Marko Perović (Budućnost);

napad: Stefan Golubović (Rudar) i Vasilije Osmajilić (Berane).

Na turniru, koji će biti odigran u Subotici, Senti i Kuli, učestvovaće Crna Gora, Srbija, Francuska i Mađarska.

U prvom kolu, 7. septembra (16), Crna Gora igraće sa Francuskom, dva dana kasnije sastaće se sa Srbijom, dok je za 12. septembar zakazan duel sa Mađarskom.

