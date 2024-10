Omladinci Budućnosti eliminisali Dinamo iz Tbilisija

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti plasirali su se u drugo kolo kvalifikacija za omladinsku Ligu šampiona.

Budućnost je večeras u Podgorici, u revanš meču prvog kola, savladala Dinamo iz Tbilisija 4:1 i nadoknadila zaostatak iz prvog meča

Gruzijski tim prvi duel na stadionu “Mihel Meski” dobio je 3:2.

Domaćin je golovima Andrija Kostića u 2. i 6. minutu povela 2:0.

Na 2:1 smanjio je Vahtang Salia, a pitanje pobjednika i plasmana u drugo kolo riješio je Andrej Camaj.

Konačan rezultat, u petom minutu sudijske nadoknade iz jedanaesterca, postavio je Kostić.

Budućnost će u drugom kolu igrati protiv turskog Trabzonspora.

