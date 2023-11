Omladinac najuspješniji u Mostaru, na pobjedničkom postolju Ulcinj i Iskra

Podgorica, (MINA) – Karatisti Omladinca kao prvoplasirani završili su nastup na međunarodnom turniru u Mostaru.

Pobjedničko postolje kompletirali su drugoplasirani Ulcinj i Iskra, koja je završila na trećem mjestu.

Uspješan nastup imali su i takmičari Budućnosti na četvrtom i Bara na šestom mjestu.

Omladinac je nastup završio sa 13 zlatnih i po dvije srebrne i bronzane medalje.

Zlatne medalje osvojili su Ksenija Cicmil (8/9 godina, do 28), Petar Radinović (10 godina, do 30), Jakša Marinović (10 godina, do 35), Jakša

Marinković (8/9 godina, do 34), Veselin Škatarić (11 godina, do 45; do 12 godina, do 47), Vuk Dragojević (11 godina, do 50; 12 godina do 52),

Sofija Jovanović (11 godina, preko 44).

Zlatne su bile i kadetkinja Katarina Đukić (do 54) i juniorke Helena Backović (do 53), Nađa Boričić (do 66) i Jovana Damjanović (preko 66).

Srebrne medalje sovojile su Sofija Jovanović (12 godina, do 50) i juniorka Itana Raonić (do 59), a bronzane kadetkinja Janja Banović (preko 61) i Staša Radinović (8/9 godina, do 32).

Karatisti Ulcinja do drugog mjesta u generalnom plasmanu došli su sa devet zlatnih, sedam srebrnih i četiri bronzane medalje.

Sa devet zlatnih odličja nastup su završili i karatisti Iskre, koji su osvojili i tri srebrne i šest bronzanih odličja.

Uspješan nastup kluba iz Danilovgrada upotpunio je Anes Arifaj, koji je proglašen za najboljeg kadeta turnira.

Zlatne medalje osvojili su Anes Arifaj, Balša Vojinović, Nađa Rovčanin, Vuk Vučinić, Martina Todorović, Katarina šuković, Nađa Vojinović, Nikša Zejak i kadetski kata tim.

Srebrni su bili Iskra Žarić, Jovan Radulović i Pavle Pavićević, a bronzani Damjan Bulatović, Nađa Jocović, Martina Todorović, Dunja Vratnica, Lana Prelević i Hristijan Zaov.

Budućnost je četvrto mjesto zaslužila sa osam zlatnih, pet srebrnih i šest bronzanih odličja.

Zlatne medalje osvojile su u borbama seniori Danica Radovanović (do 50), Vitali Dolgov (do 60), Nikola Popović (do 67), ekipa u borbama (2010/2011g – Dražen Šutović, Lazar Lazović, Dahan Bašović), kata tim (8/9 godina Viktor Vojinović, Strahinja Mujović i Dragutin Stojanović), Nina Krulj (2010 i 2011), Asel Vagizova (2010) i Strahinja Mujović (2014).

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS