Odermat dobio i osmi veleslalom sezone

Podgorica, (MINA) – Švajcarski skijaš Marko Odermat pobijedio je i u osmom veleslalomu i zadržao maksimalan učinak u toj discplini ove sezone.

Odermat je u Aspenu bio vodeći i nakon prve vožnje, a do pobjede došao je u ukupnom vremenu dva minuta, sedam sekundi i 87 stotinki.

To je njegova 12. pobjeda ove sezone, ukupno 36. u Svjetskom kupu u karijeri.

Švajcarac ove sezone ima i po dva trijumfa u superveleslalomu i spustu.

Sa zaostatkom od 14 stotinki kao drugoplasirani završio je njegov sunarodnik Loik Milar, dok je dok je treći Norvežanin Atl Li Megrat sa 81 stotinkom slabijim vremenom od pobjednika.

Švajcarac Tomas Tumler bio je četvrti, peti je bio

Italijan Luka De Aliprandiji, a šesti njegov sunarodnik Aleks Vinacer.

Odermat je sa maksimalnih 800 bodova vodeći u plasmanu veleslaloma.

Hrvat Filip Zubčić i Norvežanin Henrik Kristofersen dijele drugo mjesto sa po 330, dok je četvrti Žan Kranjec sa 314 bodova.

Odermat zauzima čelnu poziciju i u generalnom plasmanu Svjetskog kupa sa 1802 boda.

Austrijanac Manuel Feler je drugi sa 801, dok je Francuz Siprijen Sarazan sa 684 bodova.

Skijaši će i sjutra u Aspenu voziti veleslalom.

