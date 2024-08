Odbojkašice protiv Austrije

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poslednju provjeru pred početak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, imaće u prijateljskim utakmicama protiv Austrije, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

Mečevi će biti odigrani u nedjelju i ponedjeljak u Bijelom Polju.

Ti dueli biće ključna prilika da se vidi u kakvoj su formi izabranice selektora Milorada Krunića pred početak kvalifikacija.

Primač servisa Simona Petranović kazala je da su crnogorske odbojkašice spremne da pokažu sve ono na čemu su radile tokom protekle četiri nedjelje pripreme.

“Ekipa Austrije nam je već poznata, igrali smo protiv njih u Srebrnoj ligi prošle godine. Nadamo se da ćemo dati sve od sebe i pokazati ustvari za šta smo trenirali svih ovih nedjelja i da će to na kraju ispasti kako treba. Nakon tih utakmica za par dana putujemo u Letoniju, gdje nam treba pobjeda i potrudićemo se da to i ostvarimo”, kazao je Petranović.

Prvu provjeru tim Crne Gore imao je protiv reprezentacije Kosova, gdje je u dva duela ostvario polovičan učinak.

U tim utakmicama nijesu nastupile Danijela Džaković i Nevena Vukčević, ali će tim biti kompletan za susrete sa selekcijom Austrije.

“Znamo da će nam Austrija biti koristan protivnik kako bi se pripremili za start kvalifikacija. Slijedi nam put za Letoniju, gdje nas očekuje prvi protivnik koji nam je glavni cilj i za kojeg smo se spremali i nadam se da ćemo ispuniti sva očekivanja i da ćemo pokazati našu najbolju igru”, kazala je Tvrdišić.

Prvi meč kvalifikacija za EuroVolej 2026. Crna Gora će odigrati sa Letonijom, u gostima, 17. avgusta.

