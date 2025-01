Odbojkašice poražene od Turske

Podgorica, (MINA) – Ženska pionirska odbojkaška reprezentacija Crne Gore poražena je večeras u Sofiji od Turske 3:0 (25:17, 25:16 i 25:19), u četvrtom koli turnira zonskih kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorske odbojkašice upisale su drugi poraz i uoči posljednjeg kola imaju polovičan učinak.

Izgubile su i od Bugarske, dok su slavile protiv Srbije i Rumunije.

Turska, jedina neporažena ekipa na turniru, opravdala je ulogu favorita i protiv crnogorske reprezentacije.

Crnogorske odbojkašice iako su pokazale veliku borbenost, posebno u drugom i trećem setu, nijesu uspjele da naprave novo iznenađenje.

U dresu Crne Gore istakle su se Klara Đukić sa 13 i Elena Jovanović sa 11 osvojenih poena, dok je devet dodala Sofija Duletić.

U selekciji Turske po 12 poena osvojile su Halise Metin i Selis Ecrin Turkjašar.

Crnogorske pionirke posljednjeg dana takmičenja, sjutra u 16 sati i 30 minuta, igraće protiv Grčke.

