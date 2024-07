Odbijena inicijativa za sazivanje vanredne Skupštine

Podgorica, (MINA) – Fudbalski savez saopštio je da se nijesu stekli uslovi da Izvršni odbor razmatra inicijativu za sazivanje vanredne Skupštine, jer je broj potpisnika manji od trećine ukupnog broja delegata.

Navodi se da je stručnoj službi danas dostavljena inicijativa za održavanje vanredne Skupštine sa potpisima 16 delegata Skupštine Fudbalskog saveza Crne Gore (FSCG).

Među potpisnicima inicijative za održavanje Vanredne Skupštine su tri delegata Udruženja klubova FSCG – Jug, po dva delegata Budućnosti, Sutjeske, Petrovca, Dečića i po jedan delegat Igala, Grblja, Rudara, Udruženja klubova ženskog fudbala i Udruženja ljekara sportske medicine.

“Pisanim izjavama datim 4. jula 2024. godine podršku dostavljenoj inicijativi uskratili su dva delegata Dečića, pa je broj potpisnika manji od trećine ukupnog broja delegata i shodno Statutu FSCG isti nije dovoljan za sazivanje Vanredne Skupštine Fudbalskog saveza”, piše u saopštenju te asocijacije.

Navodi se da, imajući u vidu navedenu činjenicu, nijesu su se stekli uslovi da Izvršni odbor Fudbalskog saveza razmatra dostavljenu inicijativu i organizaciju Vanredne Skupštine sa predloženim dnevnim redom.

Redovna Skupština FSCG, na kojoj je usvojeni izvještaji o finansijskom poslovanju u 2023. godini, radu FSCG u periodu između dvije Skupštine i Predlog izmjena i dopuna Disciplinskog pravilnika FSCG, održana je danas u hotelu Ramada u Podgorici uz validno prisustvo 32 od ukupno 44 delegata Skupštine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS