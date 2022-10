Obilježena Evropska nedjelja sporta

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih je, organizacijom multisportskog zabavnog događaja Bi aktiv viledž /Be active village/, obilježilo Evropsku nedjelju sporta i podržalo inicijativu Evropske komisije, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Navodi se da je taj multisportski zabavni događaj okupio oko 2.000 posjetilaca, među njima i proslavljene bivše i aktivne profesionalne sportiste.

Crnogorski olimpijski komitet, Paraolimpijski komitet Crne Gore i 25 nacionalnih sportskih saveza predstavilo je na štandovima svoj rad, apelujući na posjetioce da se u što većoj mjeri uključe u sportsko rekreativne aktivnosti.

Saopšteno je da je posjetiocima podijeljeno više od 1.000 komada prigodnih poklona.

Ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević pozdravio je učesnike i kazao da je to bio praznik sporta i mladosti.

On se zahvalio ambasadorki Evropske unije u Crnoj Gori Oani Kristini Popi, predsjedniku COK-a Dušanu Simonoviću i svim predstavnicima nacionalnih sportskih saveza koji su imali štandove na današnjem događaju.

“Hvala volonterima i zaposlenima u Ministarstvu sporta i mladih, koji su besprekorno organizovali događaj, kao i sjajnim sportistima šampionima, koji su se odazvali pozivu da učestvuju u toj manifestaciji”, kazao je Lalošević.

Manifestaciju je kompletirala revijalna fudbalska utakmica između vrhunskih sportista i diplomatskog kora.

U ekipši sportista nastupili su Marija Vuković, Almir Cecunjanin, Vlado Šćepanović, Danijel Furtula, Srđan Mrvaljević, Damjan Danilović, Darko Pešić, Sonja Barjaktarović, Vasilije Jakšić, Gavrilo Pajović, Igor Vušurović i Ana Milačić.

Ekipu diplomatskog kora činili su Vlado Dedović EU delegacija, Kristofer Kjeldsen (EU delegacija), Ema Lorensen (EU delegacija), Mario Neaksu (EU delegacija), Beran da Costa Bobo (UN RC), Fergus Vilson (Ambasada Velike Britanije), Andrei Vlad (EU delegacija), Pavel Pasku (Ambasada Rumunije), Darko Kažić (Ambasada Rumunije), Nikola Mugoša (Ambasada Velike Britanije).

Saošteno je da će Bi aktiv program kompletirati biciklistička trka u Kotoru.

