Nurkoviću srebrna medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudo reprezentativac Jusuf Nurković osvojio je srebrnu medalju na Evropskom seniorskom kupu u Podgorici.

On je večeras u dvorani Verde, u finalnom meču kategorije do 66 kilograma, poražen od Italijana Đuzepea Di Tulija.

Džudista rožajskog Ibra do finala došao je nakon četiri trijumfa.

Eliminisao je Kaila Bezeta iz Italije, Njemca Zeverina Edmeira, Finca Džonatana Kujanharu i u polufinalu Njemca Nikolasa Kuncea.

Na korak od pobjedničkog postolja bila je i Jovana Mrvaljavić, koja je u meču za treće mjesto u kategoriji do 78 kilograma poražena od Anastasije Bogdanović iz Srbije.

Kao sedmoplasirani završili su Ilija Musić, Matija Rakočević i Andrijane Šutović.

