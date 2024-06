Novljanima zlatne medalje u košarci

Podgorica, (MINA) – Učenici hercegnovske Osnovne škole “Dašo Pavičić” osvojili su zlatne medalje na državnom prvenstvu školskih sportskih igara u Baru.

Učenice profesora Željka Milićevića trijumfovale su u konkurenciji podgoričke škole “Milorad Musa Burzan” i OŠ “Ristan Pavlović” iz Pljevalja.

Potvrdu da se najbolja košarka za pete i šeste razrede u Crnoj Gori igra u OŠ “Dašo Pavičić” dala je i muška ekipa , koja je do trofeja došla ispred OŠ “Mileva Lajović Lalatović” iz Nikšića i OŠ “Dušan Korać”.

Bez medalje u Baru ostala je OŠ Vuk Karadžić” iz Podgorice, koju je sa klupe predvodio profesor Branislav Bulatović.

Titulu šampiona u basketu 3×3 osvojili su učenici profesora Luke Drakića iz OŠ “Milan Vukotić” iz Zete i učenice OŠ “Milorad Musa Burzan”, čiji je trener profesor Đorđije Drakulović.

Učenice profesora Dušana Đurovića iz OŠ “Milan Vukotić” iz Zete okitile su se titulom šampiona u mini rukometu.

Titulu državnog šampiona u mini odbojci osvojili učenici OŠ “Milorad Musa Burzan” trenera profesora Vukašina Boljevića i učenice OŠ “Dragiša Ivanović” iz Podgorice, predvođene profesorom Draganom Ristiće.

Pobjednik državnog prvenstvu u šahu je OŠ “Milorad Musa Burzan”, koju je predvodio profesor Bojan Baranin.

U atletici, ekipni pobjednici su OŠ “Oktoih” iz Podgorice u muškoj, odnosno barska osnovna škola “Jugoslavija” u ženskoj konkurenciji.

Državno prvenstvo okupilo je blizu 600 učesnika iz 41 osnovne škole iz 12 opština i četiri regije, kao i učenice i učenike u atletici iz 11 srednjih škola iz sedam opština.

