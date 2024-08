Novi trijumf Rudara

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Rudara savladali su večeras na DG areni ekipu Podgorice 3:0, u utakmici drugog kola Druge crnogorske lige.

Pljevaljski sastav do drugog trijumfa vodili su

Aleksandar Šofranac u 10. i Vanja Vučićević, golovima u 56. i 68. minutu.

Prve bodove osvojila je Iskra, koja je u Danilovgradu savladala Grbalj 3:1.

Slavila je golovima Filipa Perovića u 47. i Ognjena Rolovića u 57. i 86. minutu.

Jedini pogodak za Grbalj, koji je na startu slavio protiv Ibra, postigao je Andrija Vukoje u 90. minutu.

Ibar je i poslije drugog kola bez bodova, nakon što je večeras pred svojim navijačima izgubio od Igala 2:0.

Gosti su trijumfovali golovima Boška Dujovića u 32. i Nikole Kosaća u 45. minutu.

Pobjednika nije bilo u duelu Lovćena i Mladosti, koji su u podgoričkom naselju Stari aerodrom igrali 1:1.

Lovćen je povela golom Balše Radusinovića u 89. minutu.

Konačan rezultat postavio je Bogdan Milić u petom minutu sudjske nadoknade.

U ovom kolu slobodni su bili fudbaleri Koma.

