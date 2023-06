Novi trijumf Denvera

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Denvera pobijedili su na Floridi ekipu Majamija 108:95 i poveli 3:1 u finalu plej-ofa NBA lige.

Tom pobjedom Denver je došao na korak od prve titule u 56 godina dugoj istoriji kluba.

Denver su do pobjede vodili Eron Gardom sa 27 i Nikola Jokić sa 23, dok je poen manje ubacio Brus Braun.

U ekipi Majamija najbolji je bio Džimi Batler sa 25 poena.

Naredna utakmica na programu je u noći između ponedjeljka i utorka.

U plej-ofu igra se na četiri pobjede.

