Novi trijumf crnogorskih juniora

Podgorica, (MINA) – Muška juniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore pobijedila je Slovačku 83:70, u drugom kolu B prvenstva Evrope u Skoplju.

To je drugi trijumf crnogorski juniora u A grupi, nakon što su juče bili bolji od Bugarske 79:77.

Crna Gora je u trećoj četvrtini, nakon serije 11:2, u 25. minutu povela 55:37.

Slovačka se nije predavala i serijom 15:0, za četiri i po minuta, posljednje četvrtine prišla na 68:67.

Dug period bez koša prekinuli su Aljoša Drašković i Marko Radunović, da bi Šefket Bećiragić kompletirao seriju 7:0 za 75:67.

Utakmicu je obilježio Radunović, koji je upisao 26 poena, 12 skokova i tri asistencije.

Dvocifren je bio i Drašković sa 14 poena.

Crna Gora će u trećem kolu, sjutra u 11 sati, igrati protiv Holandije.

