Novi poraz mlađih kadeta u Gruziji

Podgorica, (MINA) – Mlađa kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Tbilisiju, u drugom prijateljskom meču, od Gruzije 3:0.

Domaćin je prije dva dana dobio i prvi međusobni duel 1:0.

Gruzija je povela u 17. minutu golom Georgija Čubanidzea.

Na 2:0 povisio je Reziko Danelija u 77, a konačan rezultat postavio je Giorgi Mžavanadze u 87. minutu.

Asistent u stručnom štabu Petar Kasom kazao je da je crnogorska selekcija odigrala ispod svog nivoa.

“Napravili smo previše individualnih grešaka, koncentracija je bila na niskom nivou, što je Gruzija znala da iskoristi i dođe do pobjede”, kazao je Kasom.

