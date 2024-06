Njemačka ubjedljiva na startu protiv Škotske

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Njemačke ubjedljivom pobjedom otvorila je 17. Evropsko prvenstvo.

Domaćin šampionata savladao je u Minhenu, u prvom kolu A grupe, savladao je Škotsku 5:1.

Njemačku su do pobjede vodili Florijan Virc u 10, Džamal Musijala u 19, Kavai Haverc iz jedanaesterca u 45, Niklas Filkrug u 68. i Emre Džan u trećem minutu sudijske nadoknade.

Škotska je do počasnog pogotka došla autogolom Antonija Ridigera u 87. minutu.

Selekcija Škotske od 44. minuta igrala je sa igračem manje nakon isključenja Rajana Portiusa.

U drugom meču te grupe, sjutra u 15 sati, igraće Mađarska i Švajcarska.

Za sjutra su zakazani i dueli B grupe.

Za 18 sati zakazan je duel Španije i Hrvatske, dok će se u 21 sastati Italija i Albanija.

