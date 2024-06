Nikšićani bronzani u Blakenbergu, obezbijeđeno klupsko prvenstvo svijeta

Podgorica, (MINA) – Ekipa Nikšića sa bronzanim odličjem završila je nastup na finalnom turniru Lige evropskih šampiona u golbalu.

Nikšićki golbalisti pobijedili su danas u belgijskom Blakenbergu, u meču za treće mjesto, njemački Čemnicer 11:3.

Plasmanom među najbolje tri evropske ekipe obezbijedili su plasman na klupsko prvenstvo svijeta, naredne godine u finskom Espu.

To je drugo odličje nikšićkom global klubu u Ligi šampiona, nakon finala 2022. godine u Roštoku.

Nikšićki sastav kada je bilo najpotrebnije odigrao je najbolje.

Dobar početak krunisao je vođstvom od 7:0 i praktično već tada riješio pitanje pobjednika.

Čemnicer nije imao rješenje za odbranu rivala, prvi gol postigao je u posljednjim sekundama prvog poluvremena iz penala, a iz igre tek u 14. minutu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Nikola Nikolić sa pet, dok su po tri gola postigli Marko Nikolić i Matej Ledinek.

Nikšić je ranije danas u polufinalnom meču, nakon velikog preokreta, poražen od litvanskog Šaltinisa 9:5.

Serija od 6:0 i gotovo deset minuta bez datog gola koštali su nikšićki tim pobjede protiv zvaničnog i dvostrukog uzastopnog šampiona Evrope.

Crnogorski predstavnik je, poslije nešto slabijeg starta u napadu i vođstva Šaltinisa od 3:1, napravio seriju od 4:0 za vođstvo od 5:3 početkom drugog poluvremena.

Izabranici Nikole Čurovića imali su u tim trenucima i igru i rezultat, ali su dva brza gola vratili Litvance koji su do kraja pokazali zašto su u vrhu evropskog i svjetskog golbala.

Najefikasniji u nikšićkom sastavu bio je Nikola Nikolić sa četiri gola, dok se jednom upisao Miloš Rantović.

Nikšić je nastup na turniru završio sa četiri pobjede i dva poraza.

Savladao je u grupi Brisel 14:4 i Čemnicer 12:7 i izgubio od Hanze 5:2.

U četvrtfinalu eliminisao je Fukse iz Berlina 14:8, u polufinalu izgubio je od Šaltinisa 9:5 i u meču za medalju slavio je protiv Čemnicera 11:3.

Trener Nikola Čurović kazao je da mora biti zadovoljan ostvarenim rezultatom i da je ostvaren prvi cilj – plasman na klupsko prvenstvo svijeta.

“Moramo biti ponosni na rezultat, iako sam se potajno nadao sjajnijom medalji. Boljeg rezultata koštala nas je promjenjiva igra i rezultati u grupi i osvojeno drugo mjesto. U polufinalu izgubili smo od dvostrukog uzastopnog prvaka Evrope, iako smo odlično počeli meč. U borbi za treće mejsto bili smo bolji od Čemnicera i zasluženo smo osvojili medalju”, kazao je Čurović.

Nikšićki tim u Blakenbergu, belgijskom ljetovalištu na Sjevernom moru, nastupao je u sastavu Goran Macanović, Marko i Nikola Nikolić, Miloš Ranitović, Matej Ledinek i Velizar Obradović, koje su sa klupe predvodili trener Nikola Čurović i njegov asistent Branislav Bulatović.

