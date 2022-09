Nikšić na turniru u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Golbal klub Nikšić učestvovaće za vikend na međunarodnom turniru Trofej Beograda, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta (POK).

Na turniru će, osim crnogorske ekipe, nastupiti Feniks iz Skoplja, sarajevski Centar, Tešanj i domaćin turnira, Mladost iz Beograda.

Nikšićki tim predstavljaće Marko i Nikola Nikolić, Mirnes Ramović, Velizar Obradović, Goran Macanović i Miloš Ranitović.

Predvodiće ih trener Nikola Čurović i asistent Branislav Bulatović.

Nastuip u Beogradu nikšićkim golbalistima biće generalna proba za finalni turnir Lige šampiona, koji će od 27.oktobra do 1. novembra biti odigran u Roštoku.

