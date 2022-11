Nikšić domaćin drugog kola Regionalne lige

Podgorica, (MINA) – Nikšić će 5. i 6. novembra biti domaćin drugog kola Regionalne bokserske lige i okupiće najbolje bokserske klubove iz šest država Zapadnog Balkana, saopštili su organizatori.

Najavljeno je učešće oko 150 takmičara, kao i da dolazak bokserskih legende iz bivše Jugoslavije.

Trener Bokserskog kluba Nikšić, Boško Drašković, pojasnio je da sistem takmičenja nalaže da domaćin turnira ugosti sve ostale ekipe.

“U Nikšiću će ih biti još devet, svi u najjačem sastavu. Prvog dana će nas u polufinalima predstavljati 11 boksera. U subotu će se održati 35, a u nedjelju 20 borbi”, rekao je Drašković.

On je podsjetio da je nekada mali stadion bio pun i da vjeruje da će turnir Nikšićanima vratiti vjeru u onaj boks kakav je nekad bio.

“Iz tog razloga odlučili smo da ulaz bude slobodan”, zaključio je Drašković.

Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević kazao je da mu je zadovoljstvo što se boks vraća na velika vrata u Nikšić.

“Sport, a boks posebno, imaju veliku tradiciju u našem gradu i mi ćemo pomoći da se on vrati na pravo mjesto”, rekao je Kovačević.

Legenda nikšićkog boksa Milan Nikčević kazao je da je Nikšić dao mnogo boksera iako nikada nije imao salu za trening.

“Vjerujem da će ovaj grad i ljudi koji su u boksu pomoći sportu i ovom klubu jer ima mnogo potencijala za napredak”, smatra Nikčević.

Direktor BK Nikšić Ratko Drašković apelovao je na ljubitelje boksa da popune dvoranu Sportskog centra.

“Pozivam sve ljubitelje boksa da dođu oba dana u Sportski centar, sigurno će biti vrlo kvalitetnih borbi. Nikšić je imao velike boksere, legende poput Žižića, Šturanovića, Nikčevića i mnogih drugih, i vjerujemo da će se stvoriti uslovi da imamo novih šampiona”, kazao je Drašković.

Dvodnevni program u drugom kolu Regionalne bokserske lige počeće u subotu u 15 – drugog dana, finalni mečevi startuju u 18 sati.

Poslije prvog kola koje je održano u Banja Luci, ekipa Nikšića zauzima peto mjesto na tabeli i traži proboj za plasman u plej-of.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS