Nikolić najbolji crnogorski paraolimpijac

Podgorica, (MINA) – Global reprezentativac Nikola Nikolić najuspješniji je crnogorski paraolimpijac u 2022. godini, odlučio je Upravni odbor Paraolimpijskog komiteta (POK).

Nikolić je predvodio ekipu Nikšića do finala završnog turnira Lige šampiona i sa 90 pogodaka bio je drugi strijelac tog takmičenja.

Plasman na završi turnir izborili su na kvalifikacionim turnirima u Pragu i Nikšiću, na kojima su osvojili drugo, odnosno prvo mjesto.

Golbalisti su ove godine bili treći na međunarodnom turniru u Roštoku, dok su trijumfalno završili nastupe u Beogradu i Nišu.

Najuspješniji mladi sportista je plivačica Iskra Dedivanović, koja je osvojila bronzanu juniorsku medalju na Evropskim igrama mladih paraolimpijaca u Finskoj u disciplini 100m prsnim stilom.

Za najuspješniju ekipu u 2022. godini proglašena je Golbal klub Nikšić, srebrni na finalnom turniru golbal Lige šampiona u Njemačkoj.

Najuspješniji trener je Nikola Čurović, šef stručnog štaba Nikšića i golbal reprezentacije Crne Gore.

POK će za izuzetan sportski rezultat dodijeliti priznanja atletičarki Maji Rajković, džudisti Mirnes Ramoviću i stonoteniserima Filipu Radoviću i Luki Bakiću.

Rajković je na internacionalnom sankcionisanom mitingu u Zagrebu, u bacanju koplja kategorije F 54, ostvarila lični rekord hicem od 14,24 metra.

To je trenutno najbolji rezultat na evropskim rang listama Međunarodne paraatletske federacije.

Ramović je bio petopolasirani na seniorskom Evropskom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida u Kaljariju, dok su Radović i Bakić bili četvrtfinalisti Svjetskog seniorskog prvenstva u Španiji.

Svečana ceremonija proglašenja najboljih biće održana 21. decembra, u 13 sati, u podgoričkom hotelu Ramada.

