Nikolić: Cilj povratak u A diviziju

Linjano, (MINA) – Plasman među tri najbolje selekcije i povratak u A diviziju glavni je cilj golbal reprezentacije Crne Gore na Evropskom prvenstvu u Linjanu, kazao je kapiten Marko Nikolić.

Crnogorski golbalisti šampionat će početi duelom sa Švedskom, u četvrtak u 11 sati i 45 minuta.

U B grupi, osim te dvije selekcije, igraće još Belgija, Poljska i Francuska.

Rivali u A grupi biće Grčka, Danska, Portugal, Španija i Italija.

Po četiri najbolje selekcije iz obje grupe izboriće plasman u četvrtfinale, a u A diviziji naredne godine takmičiće se tri najbolje sa šampionata u Linjanu.

Nikolić je kazao da crnogorska reprezentacija ne bježi od odgovornosti i želi ekspresni povratak u društvo najboljih.

“Želimo da se vratimo u A diviziju, gdje nam je objektivno i mjesto. Među favoritima smo i to nas dodatno motiviše da pružimo maksimum i ispunimo cilj”, rekao je Nikolić agenciji MINA.

On smatra da su im najveći konkurenti na tom putu selekcije Belgije, Poljske i Grčke.

“Belgija i Grčka su prošle godine igrale A diviziju i to govori najbolje o njihovom kvalitetu i opravdanosti ambicija da se ponovo vrate. Poljska ima mladu reprezentaciju, veliki potencijal i svakako je jedan od favorita. Po meni, imaju više šansi za plasman u A diviziju od Belgije i Grčke”, rekao je Nikolić.

Crnogorski golbal u Linjanu predstavljaće Marko i Nikola Nikolić, Miloš Ranitović, Goran Macanović i Velizar Obradović, a predvodiće ih selektor Nikola Čurović i njegov pomoćnik Branislav Bulatović.

Crnogorska reprezentacija u B diviziju preselila se prošle godine, nakon desetog mjesta na šampionatu u Podgorici.

Put ka najboljim evropskim selekcijama započela je 2017. iz moldavskog Kišinjeva, iz C divizije, gdje je izboreno finale i viši rang.

Slabije izdanje, godinu kasnije na EP B divizije u poljskom Horzovu, koštao je osmog mjesta i ponovog povratka u najniži rang takmičenja – C diviziju.

Ekspresan povratak u B diviziju uslijedio je 2019. godine u italijanskoj Lakvili, kada je izboreno još jedno finale.

Slijedi finski Lahti 2021. godine, u koji je crnogorska reprezentacija otputovala sa svega četiri igrača. Činilo se nemoguće, a napravljen je istorijski podvig i izboreno još jedno finale i A divizija.

Najjače evropske reprezentacije čekale su ih pet mjeseci kasnije, u turskom Samsunu, gdje je potvrđen kvalitet i osvajanjem sedmog mjesta izboren opstanak.

Prošlogodišnji šampionat i visoke ambicije, nakon ubjedljivog starta protiv Ukrajine, poremetila je povreda Nikole Nikolića, pa je izostao opstanak.

Linjano je prva prilika za povratak u društvo najboljih.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS