Nikčević, Blagojević i Tomić na vrhu

Podgorica, (MINA) – Velemajstori Nebojša Nikčević i Dragiša Blagojević i intermajstor Aleksandar Tomić dijele prvo mjesto na tabeli nakon trećeg kola 75. Pojedinačnog prvenstva Crne Gore u šahu.

U duelu na prvom stolu velemajstor Nikčević je podsjetio na svoje najbolje dane kaznivši riskantnu igru Denisa Kadrića.

Nikčević je osvojio pješaka na polju f7, a zatim taktičkim udarom Sd5 realizovao odlučujuću prednost.

U duelu reprezentativaca Dragiša Blagojević je u svom stilu realizovao prednost pješaka više protiv Andreja Šukovića.

Preciznom igrom u dalekoj topovskoj završnici sačuvao je maksimalan učinak.

Maksimalan je i Aleksandar Tomić koji je savladao u nikšićkom derbiju Veljka Draganića.

U duelu na drugom stolu Miloš Pečurica i Pavel Anisimov su remizirali, a istim ishodom završena je i partija između Luke Draškovića i Bogdana Podlesnika.

Pobjedama u trećem kolu, na pola poena vodećima prišli su Blažo Kalezić, Božidar Kisić i Milorad Ratković.

U četvrtom kolu, koje je na programu sjutra u 16 sati i 30 minuta, izdvajaju se parovi: Tomić – Blagojević, Anisimov – Nikčević, Drašković – Kisić, Kalezić – Podlesnik, Pečurica – Ratković, Kadrić – Šćekić.

