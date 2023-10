Nikač upisao drugi trijumf

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahista, Predrag Nikač, savladao je Serika Maklušova iz Kazahstana, u drugom kolu Svjetskog pojedinačnog prvenstva za osobe bez i sa smetnjama vida na Rodosu.

To je drugi trijumf Nikača na šampionatu, nakon što je juče slavio i protiv Marjana Štimeca iz Slovenije.

Nikač je do pobjede došao vodeći crne figure.

Igrana je holandska odbrana, a crnogorski šahista je taktičkim udarima primorao svog protivnika na predaju nakon svega 22 poteza i potvrdio dobru formu.

Nikač, koji je postavljen za trećeg nosioca, brani titulu prvaka svijeta, osvojenu prije četiri godine u Kaljariju.

Za medalju bori se 80 šahista.

Turnir se igra po švajcarskom sistemu devet kola i 40 poteza za dva sata po igraču, plus po sat do kraja partije.

