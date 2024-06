Nikač i Ivanović remizirali

Podgorica, (MINA) – Internacionalni majstor Predrag Nikač upisao je remi u šestom kolu Evropskog prvenstva u konkurenciji slijepih i slabovidih koje u Rumuniji.

U derbiju kola, u duelu drugog i trećeg nosioca turnira, Nikača i Njemca Dominika Milera, igrana je karo kan odbrana.

Protivnici su se, nakon pet sati borbe, saglasili na remi, a partija je igrana do golih kraljeva.

Utisak je da je Nikač mogao bolje tretirati završnicu.

Drugi crnogorski predstavnik Milan Ivanović u duelu sa predstavnikom Slovenije Emilom Murijem ubilježio je četvrti remi, pa uz po jednu pobjedu i poraz ima tri poena.

Nikač se trenutno nalazi na diobi trećeg mjesta sa 4,5 poena, dok je na čelu tabele poljski dvojac – velemajstor Marčin Tazbir i internacionalni majstor Pjotr Dukačevski sa po pet poena.

Sjutra je na programu sedmo kolo.

