NBA: Vučević i Derozan vodili Čikago do pobjede

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Čikaga pobijedili su Portland 110:107, a Nikola Vučević trijumf svog tima dprinio je sa 22 poena, devet skokova i dvije ukradene lopte.

U pobjedničkom timu istakao se i Demar Derozan sa 28 poena, šest asistencija i pet skokova.

Boston je slavio protiv Detroita 119:94 i zabilježio šesti uzastopni trijumf.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džejlen Braun sa 31 poenom, dok je Derik Vajt upisao prvi tripl-dabl u karijeri sa 22 poena, deset skokova i 10 asistencija.

Kod Detroita najbolji je bio Džejden Ajvi sa 21 poenom.

Na ostalim utamicama postignuti su sljedeći rezuultati:

Indijana – Klivlend 103:108

Filadelfija – Majami 98:91

Juta – Minesota 104:114

Golden Stejt – Njujork 112:119

Sakramento – Memfis 121:111pp

Los Anđeles Lejkers – Atlanta 136:105

