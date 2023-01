NBA rezultati – Poraz Čikaga na gostovanju Indijani

Podgorica, (MINA) – Čikago, čiji je član crnogorski košarkaš Nikola Vučević, poražen je na gostovanju Indijani 116:110, u jutros odigranom meču NBA lige.

Indijana, koja je tokom meča gubila i 21 poen razlike (62:41), do preokreta došla je u samom finišu serijom 8:0, kada je i prvi put povela četiri minuta i 27 sekundi do kraja.

Vučević je meč završio sa 20 poena, a imao je i osam skokova i pet asistencija.

Efikasniji od njega je bio Demar Derozan sa 33 koša.

Domaći tim, koji je prekinuo seriju od sedam poraza, predvodili su Benedikt Maturin i Majls Tarner sa po 26 poena.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Majami – Boston 98:95

Njujork – Klivlend 105:103

Nju Orleans – Denver 98:99

Dalas – Vašington 126:127

Finiks – Šarlot 128:97

Los Anđeles Lejkers – Los Anđeles Klipers 115:133

