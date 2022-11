NBA rezultati – Pobjeda Denvera u Dalasu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Denvera pobijedili su Dalas 98:97, u jutros odigranom meču NBA lige.

Denver, oslabljen neigranjem Nikole Jokića, Džamala Marija, Arona Gordona, Kolina Gilespija i Iša Smita, do pobjede došao je u dramatičnoj završnici serijom 5:0.

Poene za pobjedu postigao je Majkl Porter, koji je 55 sekundi prije kraja trojkom preokrenuo rezultat – 98:97.

To je bio i konačan rezultat, jer Dalas u dva navrata nije uspio da dođe do poena i pobjede pred svojim navijačima.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Bouns Hiland sa 29, Majkl Porter je ubacio 14, a Brus Braun 12 poena.

U ekipi Dalasa bolji od ostalih bili su Džoš Grin sa 23 i Luka Dončić sa 22 poena.

Na ostalim mečevima postignuti su sljedeći rezultati:

Sakramento – Detroit 137:129

Vašinngton – Šarlot 106:102

Bruklin – Memfis 127:115

Kivlend – Majami 113:87

Hjuston – Golden Stejt 120:127

Los Anđeles Lejkers – San Antonio 123:92

