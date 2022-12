NBA rezultati – Memfis ubjedljiv protiv Milvokija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Memfisa pobijedili su Milvoki 142:101 i sedmim uzastopnim trijumfom preuzeli čelnu poziciju na tabeli Zapadne konferencije NBA lige.

Domaćin, koji je nastupio bez Dejsmonda Bejna i Džarena Džeksona Džuniora, tokom meča imao je predsnost i od 50 poena.

Memfis je do 19. trijumfa ove sezone vodio Dža Morant sa 25 poena, a imao je i po deset skokova i asistencija.

Pratili su ga Dilion Bruks sa 18 i Tajus Džouns sa 16 poena, još petorica košarkaša domaćeg sastava imala su dvocifren učinak.

U ekipi Milvokija po 19 koševa ubacili su Janis Adetokumbo i Bobi Portis.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Hjuston – Majami 108:111

Juta – Nju Orleans 132:129

Los Anđeles Klipers – Finiks 95:111

