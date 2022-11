NBA rezultati – Dabl-dabl Vučevića u porazu Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u porazu Čikaga od Orlanda 108:107, u jutros odigranom meču NBA lige.

On je meč završio sa 14 poena, 16 skokova i sedam asistencija.

Crnogorski centar je 12 sekundi prije kraja, kod rezultata 107:105 za Čikago, promašio dva slobodna bacanja.

Gosti su uhvatili loptu nakon drugog promašaja, a Džejlen Sags iz driblinga, preko ruke Aja Dosunmua, pogodio trojku za pobjedu.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Vendel Karter sa 21, dok su po poen manje ubacili Sags i Franc Vagner.

U ekipi Čikaga najbolji je bio Demar Derozan sa 41 poenom.

Dalas je, predvođen Lukom Dončićem, pobijedio Denver 127:99.

Slovenački as je ubacio 33 poena, a imao je i 12 skokova i 11 asistencija, za 50. tripl-dabl u karijeri.

Odlično ga je ispratio Kristijan Vud sa 28 poena i osam skokova, dok je Spenser Dinvidi dodao 15, dva više od Tima Hardaveja.

Kod Denvera, u kojem nije bilo Nikole Jokića, istakli su se Brus Braun i Kentavijus Koldvel-Poup sa po 18 koševa.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Vašington – Majami 107:106

Klivlend – Šarlot 132:122

Filadelfija – Milvoki 110:102

Hjuston – Indijana 91:99

Memfis – Oklahoma 121:110

Nju Orleans – Boston 109:117

Juta – Finiks 134:133

Golden Stejt – Njujork 111:101

Los Anđeles Lejkers – Detroit 128:121

