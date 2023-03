NBA rezultati – Dabl-dabl Vučevića u pobjedi Čikaga

Podgorica, (MINA) – Crnogorski košarkaš Nikola Vučević ostvario je dabl-dabl u pobjedi Čikaga protiv Majamija u Junajted centru 113:99, u jutros odigranom meču NBA lige.

Vučević je meč završio sa 13 poena i deset skokova.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Demar Derozan sa 24, dok su Kobi Vajt i Zek Levin ubacili po 18 poena.

Majami je predvodio Džimi Batler sa 24, Bam Adebajo je dodao 23, a Maks Štrus 20 poena.

Boston je, iako je više od 40 minuta bio u vođstvu, poražen u Solt Lejk Sitiju od Jute 118:117.

U domaćem sastavu najbolji je bio Lauri Markanen sa 28, Horton-Taker je ubacio 19, a Oči Agbađi 16.

U ekipi iz Masačusetsa istakao se Džejlen Braun sa 25 koševa, dok je Grent Vilijams dodao 23.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Los Anđeles Klipers – Orlando 108:113

Vašington – Sakramento 118:132

Memfis – Golden Stejt 133:119

Toronto – Minesota 122:107

Indijana – Filadelfija 121:141

