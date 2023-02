NBA rezultati – Čikago slavio protiv San Antonija, dabl-dabl Vučevića

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Čikaga pobijedili su San Antonio 128:104, a Nikola Vučević meč je završio sa dabl-dabl učinkom.

Vučević je treći uzastopni trijumf doprinio sa 22 poena, 12 skokova i četiri asistencije.

U pobjedničkom timu, koji je zabilježio 26. trijumf, istakli su se i Andrei Dramond sa 21, Zek Lavin sa 20 poena i Demar Derozan sa 19 poena.

U ekipi San Antonija bolji od ostalih bio je Keldon Džonson sa 21 poenom.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Detroit – Boston 99:111

Vašington – Klivlend 91:114

Bruklin – Los Anđeles Klipers 116:124

Hjuston – Sakramento 120:140

Juta – Dalas 111:124

Golden Stejt – Oklahoma 141:114

Portland – Milvoki 108:127

