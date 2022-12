NBA rezultati – Čikago nakon produžetka poražen od Atlante

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Čikaga poraženi su nakon produžetka od Atlante 123:122, u jutros odigranom meču NBA lige.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno

110:110.

Odlučujuće poene postigao je Ej Džej Grifin uz zvuk sirene.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Bogdan Bogdanović sa 28, Tre Jang je ubacio 19, a Ej Džej Grifin 17 poena.

U ekipi Čikaga najbolji je bio Demar Derozan sa 34, Zek Levin je dodao 21, dok je Nikola Vučević meč završio sa 13 poena i osam skokova.

Filadelfija je na svom terenu slavila protiv Šarlota 131:113, a Džoel Embid je pobjedu svog tima doprinio sa 53 poena i 12 skokova.

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Nju Orleans – Finiks 129:124

Detroit – Los Anđeles Lejkers 117:124

Njujork – Sakramento 112:99

Orlando – Toronto 111:99

Hjuston – Milvoki 97:32

