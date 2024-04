NBA: Pobjede Majamija i Oklahome

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Majamija pobijedili su Boston 111:101 i izjednačili su na 1:1, u prvoj rundi plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Majami su do pobjede vodili Tajler Hiro sa 24, Bem Adebajo i Kejleb Martin sa po 21 poenom.

U ekipi Bostona, Džejlen Braun postigao je 33, a Džejson Tejtum 28 poena.

Na Zapadu, Oklahoma je slavila protiv Nju Orleansa 124:92 i povela 2:0 u seriji.

Najzaslužniji za trijumf bio je Šej Gildžes-Aleksander sa 33, dok je Čet Holmgren sa 26 poena.

U ekipi iz Nju Orleansa bolji od ostalih bili su Jonas Valančijunas sa 19 i Herb Džons i Brendon Ingram sa po 18 poena.

Naredna utakmica na programu je u noći između subote i nedjelje, a domaćin će biti Nju Orleans.

