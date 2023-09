Narednog vikenda Memorijal Milorad Miško Asanović

Podgorica, (MINA) – Memorijalni teniski turnir Milorad Miško Asanović biće održan od 21. do 24. septembra na terenima podgoričkog kluba As, najavili su organizatori.

Turnir će biti održan u znak sjećanja na osnivača TK AS i organizatora nekada tradicionalnog međunarodnog teniskog turnira Rojala kupa.

Asanović je umro u februaru 2021. godine od posljedica koronavirusa.

Kao i prethodne godine, prva dva dana turnira nadmetaće se za novčane nagrade djeca od osam do 14 godina, dok će 23. i 24. septembar biti rezervisani za turnir rekreativaca i druženje sa prijateljima kluba.

Svečana ceremonija dodjele nagrada i koktel za sve učesnike i zvanice planirana je za 24. septembar.

Asanović je bio dugogodišnji funkcioner Teniskog saveza Crne Gore, vlasnik i direktor TK As.

Ostaće upamćen kao organizator jedinog profesionalnog turnira u Crnoj Gori, Rojal kup, koji se održava od 2004. godine.

Turnir je ITF kategorije, a igra se na terenima TK As.

Prve WTA bodove na Rojal kupu osvojile su Danka Kovinić, Danica Krstajić i Vladica Babić, a igrale su i Andrea Petković, Irina Kamelija Begu, Paula Ormačea.

