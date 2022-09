Najbolje svjetske ekipe na tekbol turniru u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Ulcinjska plaža Dolcinijum u subotu biće domaćin međunarodnog tekbol turnira

Volcano TEQ, na kojem će se nadmetati 12 ekipa, saopšteno je iz Tekbol saveza.

Navodi se da će, osim devet najkvalitetnijih timova iz Crne Gore, vještinu i majstorstvo demonstrirati i tri najbolje dubl ekipe svijeta po FITEQ rang listi – reprezentacije Srbije, Mađarske i Francuske.

Predsjednik Tekbol saveza Milorad Šutulović kazao je da će to biti prvi internacionalni turnir u tekbolu u Crnoj Gori.

“To je pravi način da se najavi kraj ljetnje tekbol sezone, koji će biti u Podgorici, 18. septembra. S ponosom možemo da najavimo da će Ulcinj, Crna Gora i Tekbol savez biti domaćini najboljim ekipama svijeta u dubl konkurenciji u tom urbanom sportu”, rekao je Šutulović.

On je kazao da na pijesak Velike plaže stižu reprezentacije Srbije, Mađarske i Francuske, koje su u top 3 po rang listi Svjetske tekbol federacije.

“Najbolji crnogorski tekbol igrači tako će imati priliku da odmjere snagu sa tekbol elitom i nastave borbu za mjesto u reprezentaciji Crne Gore, koju ove jeseni očekuju izazovi u kvalifikacijama za Evropske igre i na Svjetskom prvenstvu”, rekao je Šutulović.

On je naglasio da će najbolje plasirane ekipe podijeliti nagradni fond od dvije i po hiljade EUR.

Saopšteno je da je podršku u organizaciji trećeg i najkvalitetnijeg turnira u sezoni, Tekbol savezu Crne Gore pružila kompanija Vezuv – Volcano.

Direktorica marketinga Lena Bošković kazala je da kompanija Vezuv-Volcano posebnu pažnju posvećuje društveno odgovornim projektima iz raznih sfera.

“Posebno smo prepoznati kao društveno odgovorna kompanija koja u kontinuitetu ulaže u sport, najvećim dijelom kroz sponzorstva, ali i kroz projekat Volcano Sport Support”, kazala je Bošković.

Ona je istakla da su kroz taj projekat uspjeli u namjeri da se pod sloganom Sport je uvijek pobjednik – pobjednički rastimo posvete mladima i njihovoj što većoj privrženosti sportu i zdravim stilovima života.

“Vodeći se time rado smo podržali razvoj tekbola u našoj zemlji. Kao pokrovitelji sportskih turnira i kulturnih događaja motivišemo sve kompanije da pruže podršku zdravim pričama. Kod nas se uvijek unaprijed zna ko je pobjednik, a to je SPORT”, kazala je Bošković.

Cjelodnevni tekbol program na plaži Dolcinium okupiće 12 timova, raspoređenih u četiri grupe.

Četvrtfinalisti osvojiće po 50 eura, polufinalisti po 150 eura, drugoplasirani par 500 eura, a pobjedniku će pripasti glavna novčana nagrada u iznosu od 1.500 eura.

Najavljeno je da će biti organizovan i revijalni dio gdje će svi posjetioci imati priliku da se oprobaju u tekbolu.

