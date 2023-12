Nagrade za Božovića, Šaranović i Markovića

Podgorica, (MINA) – Miloš Božović najbolji je crnogorski strijelac u 2023. godini u disciplini standardna vazdušna puška, dok je Nevena Šaranović proglašena za najbolju u disciplini standardni vazdušni pištolj, u tradicionalnom izboru Streljačkog saveza.

Božović je član Streljačkog kluba Berane, dok Šaranović nastupa za podgorički Centar.

Priznanje je, u disciplini leteće mete Trap, dobio Jovica Marković iz Streljačkog kluba Budva.

Najbolji mladi strijelac je Ksenija Jukić iz beranskog kluba Donje luge, dok je paraolimpijac Milan Đinović iz SK Berane nagrađen za najbolji postignuti rezultat sezone.

Proglašenju najboljih prethodila je redovna godišnja Skupština Streljačkog saveza Crne Gore.

