Nadal objavio kraj karijere

Podgorica, (MINA) – Španski teniser Rafael Nadal objavio je danas da završava profesionalnu karijeru.

Nadal se, na društvenoj mreži X, zahvalio cijelom svijetu na nekoliko jezika.

“Pozdrav svima. Ovdje sam kako bih vas obavijestio da završavam profesionalnu karijeru. Realnost je da su iza mene neke teške godine, posebno posljednje dvije. Ovo je naravno teška odluka, za koju mi je bilo potrebno određeno vrijeme da je donesem”, napisao je Nadal.

On je naglasio da u životu sve ima početak i kraj.

“Mislim da je ovo pravo vrijeme da završim karijeru koja je bila dugačka i mnogo uspješnija nego što sam ikada mogao da zamislim”, stoji u objavi Nadala.

Legendarni teniser naveo je da je uzbuđen što će mu poslednji turnir biti finale Dejvis kupa, na kojem će predstavljati svoju državu.

“Obrnuo sam cio krug, jer mi je jedan od prvih uspjeha u karijeri bilo igranje u finalu Dejvis kupa u Sevilji 2004. godine. Osećam se veoma, veoma srećnim zbog svih stvari koje sam doživio”, rekao je Nadal.

Nadal je tokom karijere osvojio 22 grend slem titule, od kojih je 14 puta bio najbolji na Rolan Garosu.

Ima i četiri trofeja US opena i u dva navrata Australijan opena, kao i Vimbldona.

Osvojio je 92 turnira, po čemu je peti u Open eri.

Nadal je svoj najbolji tenis igrao 2008. godine, kada je 1. avgusta postao prvi teniser sveta.

Iste godine osvojio je zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Pekingu, dok se u dubl konkurenciji okitio zlatnom medaljom na Igrama u Riju de Žaneiru.

Četiri puta bio je pobjednik Dejvis kupa sa Španijom.

