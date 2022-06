Nacionalna strategija protiv korupcije u svim sferama

Podgorica, (MINA) – Izrada Nacionalne strategije put je ka jačanju institućija koje će lakše prepožnavati i suzbijati korupciju u svim sferama društva, zaključeno je na sastanku ministara bez portfelja i sporta i mladih Zorana Miljanića i Vasilija Laloševića.

Miljanić je saopštio da su relevantni međunarodni partneri sport prepožnali kao visoko rižičnu oblast, kada je riječ o korupćiji.

Sagovornici su se saglasili da je neophodno konstituisanje Nacionalnog savjeta za borbu

protiv korupćije u koji će, pored predstavnika državnih institucija, ući i predstavnići

relevantnih nevladinih organizacija i privrede.

Laloševioć je, govoreći o mogućnosti korupcije u sportu, naglasio da se ta pojava kontroliše

kroz jasno definisane članove Zakona o sportu i Strategiju razvoja sporta.

“Riječ je o transparentnosti finansiranja sportskih organižaćija za šta su definisani jasni

parametri utroška finansijskih sredstava i transparentnosti izbora vlasničkih i

upravljačkih struktura sportskih organizacija”, rekao je Lalošević.

On je ponovio da se Zakon o sportu mora mijenjati da bi se još unaprijedili preventivni mehanizmi i kontrola zakonitosti rada sportskih asocijacija.

Lalošević je ponudio da stručnjaći iz resora kojim rukovodi doprinesu izradi Nacionalne strategije i radu budućeg Savjeta za borbu protiv korupcije.

