Na pripremama 18 pionira i školaraca

Podgorica, (MINA) – Selektor bokserske reprezentacije reprezentacije Crne Gore Nikola Ružić objavio je za sedmodnevne pripreme na Žabljaku, u konkurenciji pionira i školaraca.

Navodi se da je Ružić na pripreme pozvao talentovane boksere, koji su se istakli na raznim takmičenjima.

Pozvani su Miško Milošević (Radnički), Đorđe Mitrović (BK Podgorica), Mihailo Obrenović (Podgorica), Milija Keković (Podgorica), Nikola Raičević (Nikšić), Luka Kovačević (Nikšić), Andrija Nikitović (Nikšić), Jovan Koljenšić (Nikšić), Matija Roganović (Nikšić).

Na spisku za pripreme do 30. avgusta su i Jasmin Idrizović (Feniks), Iris leković (Feniks), Adila Mušović (Feniks), Ena Hot (Feniks), Anja Tešović (Budva), Luka Otašević (Budva), Mihailo Milović (Budva), Vasilije Kujundžić (Budva) i Strahinja Mrdak (Budva).

Treninzi će se obavljati po planu trenera Vitalija Jarovja, koji je nedavno došao iz Ukrajine.

Jarovju će asistirati naši treneri Dragan Đuričković, Boško Drašković, Slavko Mrdak i Stevan Sjekloća.

