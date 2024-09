Muška selekcija nadigrala Urugvaj, šahistkinje poražene od Švajcarske

Podgorica, (MINA) – Muška šahovska reprezentacija Crne Gore savladala je Urugvaj 3:1, u sedmom kolu 45. Šahovske Olimpijade u Budimpešti.

Zvanični šampion Crne Gore Nikita Petrov i najmlađi crnogorski velemajstor Luka Drašković, iskoristili su prednost početnog poteza i upisali pobjede bijelim figurama u duelima na drugoj, odnosno četvrtoj tabli.

Remiji Denisa Kadrića i Nikole Đukića nakon uzbudljivih partija bili su dovoljni za novu pobjedu, petu na turniru, kojom su se crnogorski šahisti vratili u gornji dio tabele.

Šahistkinje su pretrpjele poraz od favorizovane ekipe Švajcarske koju je predvodila nekadašnja prvakinja svijeta, Aleksandra Kostenjuk.

Kostenjuk je trijumfom protiv Aleksandre Žerebcove dovela Švajcarsku u vođstvo, a zatim je Marija Manko nadigrala Mateju Popović, pa su remiji Aleksandre Milović i Alene Skvorcova samo ublažili poraz.

Dame su ostale na skoru od četiri pobjede i uz tri poraza nalaze se u sredini tabele.

Budimpešta je od danas domaćin i Kongresa Svjetske šahovske federacije i Evropske šahovske unije, na kojima će Crnu Goru predstavljati predsjednik ŠSCG Jovan Milović i Veselin Drašković.

Osmo kolo, od predviđenih jedanaest, na programu je sjutra, muška reprezentacija sastače sa Turskom, dok će dame igrati protiv Alžira.

