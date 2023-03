Mrvaljević bronzana u Sarajevu

Podgorica, (MINA) – Crnogorska juniorska džudo reprezentativka Jovanu Mrvaljević osvojila je bronzanu medalju prvog dana Evropskog juniorskog kupa u Sarajevu.

Ona je danas u meču za treće mjesto u kategoriji preko 78 kilograma savladala Danijela Kajtazović iz Bosne i Hercegovine.

Kao sedmo plasirana završila je Una Špadijer u kategoriji do 63 kilograma.

Evropski kup u Sarajevu okupio je 268 takmičara iz 18 zemalja sa četiri kontinenta.

Sjutra će biti nastavljeno takmičenje u kategorijama do 81, 90, 100 i preko 100 kilograma za muškarce, odnosno do 48, 52 i 57 kilograma za djevojke.

