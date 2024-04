MPCFL: Sjutra utakmice 28. kola

Podgorica, (MINA) – Utakmicama 28. kola sjutra se biti nastavljeno takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL).

Zvanični šampion, Budućnost ugostiće na Gradskom stadionu, u 18 sati i 30 minuta, ekipu Mladosti, dok će u Bijelom Polju, u 15 sati, rivali biti

Jedinstvo Franca i Dečić.

Sutjeska, koja je u prošlom kolu preuzela treću poziciju, u derbiju kola igraće u 17 sati protiv Jezera, dok će se u Baru, sat kasnije, sastati Mornar i Petrovac.

Za 15 sati zakazan je i duel Arsenala i Rudara u Tivtu.

Budućnost i Dečić dijele čenu poziciju na tabeli sa po 50 bodova. Sutjeska je preuzela treće mjesto sa 43, dok su po bpd manje osvojili Mornar i Jezero.

