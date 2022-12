MPCFL rezultati – Poraz Budućnosti u Danilovgradu, Sutjeska jesenji prvak

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti doživjeli su poraz u 19. kolu Meridianbet Prve crnogorske lige, što je iskoristila Sutjeska i pobjedom preuzela prvo mjesto i titulu jesenjeg prvaka.

Budućnost je u Danilovgradu poražena od Iskre 3:0.

To je četvrti poraz podgoričkog tima, dok je posljednjeplasirana ekipa na tabeli do četvrte pobjede došla golovima Halila Muharemovića u 41, Ivana Markovića u 59. i Damira Kojaševića u 69. minutu.

Budućnost je u Danilovgradu prekinula seriju od šest uzastopnih pobjeda, odnosno osam utakmica bez poraza.

Podgorički tim i prethodni poraz doživio je od Iskre.

Sutjeska u Bijelom Polju savladala Jedinstvo Francu 4:0 i 11. pobjedom, zahvaljujući kiksu Budućnosti i boljoj gol razlici, preuzela prvo mjesto na tabeli.

Zvaničnog šampiona do trijumfa u Bijelom Polju i predvodili su Tajron Konrad golovima u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena i 90, Dragan Grivić u 57. i Oujidi Sahli, efektnim pogotkom u 70. minutu.

Bez golova i pobjednika završen je duel Jezera i Rudara u Beranama (0:0).

Plavski i pljevaljski sastav tim remijem produžili su seriju utakmica bez pobjede – Jezero na osam, a Rudar na sedam utakmica.

Pobjednika nije bilo ni u duelu tivatskog Arsenala i Petrovca, koji su u Radanovićima igrali 1:1.

Petrovac je poveo golom Mamadu Mendija u 37. minutu.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Hulian Montenegro u 68. minutu.

Duel Mornara i Dečića je odgođen.

