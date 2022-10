MPCFL – rezultati Poraz Sutjeske, Budućnost i Dečić osvojili po bod

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Sutjeske doživjeli su poraz, dok su Budućnost i Dečić osvojili po bod u 11. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Sutjeska je u Beranama poražena od Jezera 1:0.

Pobjednika duela odlučio je autogol Dušana Vukovića u 48. minutu.

Budućnost je pred svojim igrala protiv Petrovca 3:3.

Domaćin je u finišu izbjegao poraz, a izjednačujući pogodak postigao je u sedmom minutu sudijske nadoknade.

Petrovac je poveo u sedmom minutu golom Dejana Boljevića.

Na 2:0 povisio je Mamadu Mendi nakon kornera u 31. minutu.

Na 2:1 smanjio je Andrija Ražnatović u 60, ali je Petrovac samo minut kasnije ponovo stekao dva gola prednosti.

Stijelac je bio Rodrigo Emilio Faust.

Na gol zaostatka ponovop je smanjio Marko Bakić iz jedanaesterca u 70, a isti igrač bio je strijelac i izjednačujućeg gola u sudijskoj nadoknadi.

Bez golova završen je duel Iskre i Dečića u Danilovgradu.

Ekipa iz Tuzi osamila se na čelu tabele.

Pobjednika nije bilo u duelu Mornara i Rudara, koji su u Baru igrali 2:2.

Domaćin je dva puta bio u vođstvu od 1:0 i 2:1, a Mornar je do boda došao u četvrtom minutu sudijske nadoknade golom Boška Guzine.

Rudar je poveo u 8. minutu golom Stefana Nikolića, poslije dodavanja Luke Boričića.

Izjednačio je Petar Grbić u 26, a novo vođstvo domaćinu donio je Dušan Živković u 72. minutu.

Do izjednačenja došlo je u sudijskoj nadoknadi kada je Igor Poček asistirao Guzini za konačnih 2:2.

Bez pobjednika završen je i duel Jedinstva i tivatskog Arsenala, koji su u Bijelom Polju igrali 2:2.

Jedinstvo je povelo u šestom minutu preko Alekse Mrđe, da bi dva minuta kasnije zjednačio Hulijan Montenegro.

Montenegro je u 23. minutu preokrenuo, ali je samo minut kasnije Žarko Korać izjednačio i postavio konačan rezultat.

Dečić je, nakon desetog kola, vodeći na tabeli sa 21 bodom.

Bod manje ima Sutjeska, Budućnost i Jezero osvojili su po 18, a Petrovac i Arsenal po 16 bodova.

