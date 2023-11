MPCFL rezultati – Pobjede Dečića i Sutjeske, neriješeno u Tivtu i Bijelom Polju

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića i Sutjeske ostvarili su pobjede, dok su dueli Arsenala i Budućnosti u Tivtu, odnosno Jedinstvo France i Mornara u Bijelom Polju, završeni bez pobjednika, u 15. kolu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Dečić je u Pljevljima savladao Rudar 1:0 i desetim trijumfom, zahvaljujući remiju Budućnosti, učvrstio se na čelu tabele.

Pobjednika je odlučio autogol Alekse Golubovića u 30. minutu.

Sutjeska je u Nikšiću slavila protiv Petrovca 3:2.

Domaćin je golovima Dušana Vukovića u 1, Ognjena Đinovića u 32. i Milana Mirosavljeva u 45. minutu poveo 3:0.

Na 3:1 smanjio je Žarko Popović u 64, a konačan rezultat postavio Dejan Boljević u 83. minutu.

Arsenal i Budućnost igrali su u Tivtu 1:1.

Autogol je omogućio fudbalerima Budućnosti da povedu u Tivtu, a sopstvenu mrežu zatresao je Boban Đorđević u 16. minutu.

Domaćin je do izjednačenja i boda došao autogolom Milana Vukotića u 53. minutu.

Pobjednika nije bilo ni u Bijelom Polju, između Jedinstva i Mornara, koji je završen 1:1.

Mornar je poveo golom Vojina Jeknića u 44. minutu iz jedanaesterca.

Konačan rezultat postavio je Aldin Mušović u 76. minutu.

U premijernom meču ovog kola Jezero je juče u Beranama pobijedilo Mladost 2:0.

Dečić je, nakon 15. kola, prvi na tabeli sa 32 boda i ima tri više od drugoplasirane Budućnosti.

Na trećem mjestu je plavsko Jezero sa 24, Sutjeska je osvojila 22, a Mornar 20 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS