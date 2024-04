MPCFL rezultati: Mornar ubjedljiv, Budućnost iskoristila kiks Dečića i vratila se na vrh

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti iskoristili su poraz Dečića i nakon 30. kola izjednačili se sa klubom iz Tuzi na čelu tabele Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Budućnost je na Gradskom stadionu savladala Rudar 3:1 i upisala 15. trijumf.

Gost iz Pljevalja poveo je golom Andrije Bulatovića u 2. minutu.

Izjednačio je Ivan Bojović u 45, a vođstvo domaćinu donio je Stefano Almeida u 59. minutu.

Konačan rezultat ostavio je Simo Popović, autogolom u 79. minutu.

Budućnost je zahvaljujući boljoj gol razlici preuzela prvo mjesto od Dečića, koji je poražen na gostovanju Petrovcu 2:1.

Domaćin je poveo autogolom Džonatana Drešaja u 13, a prednost je na 2:0 povisio Luka Malešević u 60. minutu.

Poraz je ublažio Anel Asović u 77. minutu.

Ubjedljiv je bio Mornar, koji je u Baru savladao Mladost 5:1.

Ekipu iz Bara do 12. pobjede vodili su Balša Vukotić u 32. i 59, Milan Vušurović 35, Ondong-Emba 47. i Andrija Kolundžić u 65. minutu.

Jedini pogodak za Mladost postigao je Aleksa Maraš u 27. minutu.

Seriju od osam utakmica bez pobjede prekinulo je Jedinstvo, koje je pred svojim navijačima slavilo protiv Jezera 2:0.

Prednost Bjelopoljcima donio je Momčilo Dulović u 43, a sve dileme riješio je Sead Dacić u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

U posljednjem meču ovog kola, u nedjelju u 14 sati u Tivtu, sastaće se Arsenal i Sutjeska.

