MPCFL rezultati: Iskra iznenadila Budućnost

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti poraženi su danas u Podgorici od Iskre 1:0, u posljednjem meču desetog kola Meridianbet Prve crnogorske lige.

Ekipa iz Danilovgrada do pobjede na Gradskom stadionu došla je autogolom Marka Simića u 48. minutu.

Tom pobjedom, trećom ove sezone, Iskra je pobjegla sa začelja tabele.

Najbolju priliku za Budućnost imao je Stefan Milošević u 33. minutu, ali nije realizovao jedanaesterac.

Velike šanse iz igre imali su i Milošević, Marko Bakić i Vasilije Terzić, ali je golman Marko Kordić ostao nesavladan.

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Sutjeska – Jedinstvo Franca 5:0, Dečić – Mornar 3:1, Rudar – Jezero 2:1 i Petrovac – Arsenal 1:2.

Sutjeska i Dečić nakon desetog kola dijele čelnu poziciju na tabeli sa po 20 bodova.

Budućnost je treća sa 17, dok su po 15 osvojili Jezero, Petrovac i Arsenal.

