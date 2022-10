MPCFL rezultati – Dečić neriješeno sa Petrovcem

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića i Petrovca igrali su danas u podgoričkom naselju Stari aerodrom neriješeno 1:1, u utakmici 13. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Gosti su poveli golom Nikole Zvrka u drugom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena.

Izjednačio je i postavio konačan rezultat Stefan Denković u 52. minutu.

U 16 sati počeće dueli Iskre i Sutjeske, odnosno Mornara i Arsenala.

Kolo će zaključiti duel Budućnosti i Rudara u 17 sati.

U premijernom meču fudbaleri Jedinstvo France pobijedili su juče u Beranama plavsko Jezero 2:0.

