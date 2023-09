MPCFL rezultati – Budućnost i Sutjeska osvojili po bod, pobjede Dečića i Arsenala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Sutjeske osvojili su po bod, dok su Dečić i Arsenal ostvarili pobjede u desetom kolu Meridianbet Prve crnogorske lige (MPCFL).

Budućnost je na Gradskom stadionu igrala protiv Mladosti neriješeno 2:2.

Domaćin je poveo golom Ivan Novovića u 18. minutu.

Izjednačio je Marko Jukić u 24, dok je preokret kreirao Aleksa Maraš u 47. minutu.

Konačan rezultat postavio je Veljko Batrović u 79. minutu.

Sutjeska je u Nikšiću igrala sa plavskim Jezerom 1:1.

Vođstvo gostima donio je Fakundo Valter Aranda u 49. minutu.

Poravnao je i postavio konačan rezultat Dragan Grivić iz jedanaesterca u 58. minutu.

Dečić je u Bijelom Polju savladao Jedinstvo 1:0, a pitanje pobjednika riješio je Darko Zorić u trećem minutu sudijske nadoknade.

Arsenal je u Tivtu savladao pljevaljski Rudar 2:0, i prekinuo je seriju od pet vezanih mečeva bez pobjede i upisao treći trijumf ove sezone.

Do tri boda došao je golovima Damjana Mugoše u 30. i 39. minutu.

Rudar je i poslije desetog kola na začelju tabele, sa svega jednim trijumfom i postignutim golom, uz dva remija i sedam poraza.

Poslije prvog poluvremena nema golova u duelu Mornara i Petrovca.

